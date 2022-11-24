الجهيناوي: “تونس غائبة عن الملف الليبي ولا حضور دبلوماسي واضح لها في هذا الشأن”



قال الدبلوماسي ووزير الشؤون الخارجية السابق، خميّس الجهيناوي “إن تونس غائبة عن الملف الليبي وفي موقع المتفرّج وليس لها أي مبادرات لتعزيز دورها”، معتبرا أنه “لا حضور دبلوماسي واضح لتونس في الملف الليبي”.

ولاحظ الجهيناوي في تصريح إعل بذلك لأنني دربت الأفضل. لديهم العقلية الصحيحة, لذلك أعتقد أن ما حدث في لقاء ألمانيا لم يكن مفاجأة كبيرة”. وبسؤاله عن إمكانية تدريب المنتخب الياباني, رد قائلا “من الممكن حدوث ذلك, لكني لا أعتقد أن المنتخب الياباني يحتاجني, لديهم مدربين بمستوى معين و من الصعب التحدث عن مشروع معهم”.