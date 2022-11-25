عاجل: النيابة تفتح بحثا تحقيقيا ضد أمنيين وإعلاميين بارزين وسياسيين..

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 بفتح بحث تحقيقي ضد أكثر من عشرين شخصا من بينهم إعلاميون بارزون ومسؤولون سابقون وسياسيون ونقابيون أمنيون وإطارات أمنية سابقة ووجوه تلفزية معروفة.

وحسب أوراق القضية وفق وثيقة مسربة تم تداولها على نطاق واسع مساء اليوم فقد وجهت لهم تهم تتعلق بجرائم تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الديبلوماسية، وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الدولة والتدليس ومسك واستعمال مدلس وفق الفصل 51 مكرر و 67 و 68 و69 و 131 و 132 و 172 و175 و176 و 177 من المجلة الجزائية.