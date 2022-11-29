كأس العالم قطر 2022 : فيفا يفرض عقوبة مالية على منتخب ألمانيا

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/، عقوبة مالية على منتخب ألمانيا لعدم التزامه بقواعد المؤتمر الصحفي قبل مباراة إسبانيا بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم قطر 2022.

وذكر /فيفا/ عبر بيان رسمي، اليوم، أنه تم توقيع عقوبة مالية ضد منتخب ألمانيا قدرها 10 آلاف فرنك سويسري.

وكان هانز فليك المدير الفني لمنتخب ألمانيا قد رفض إرسال لاعبيه للمؤتمر الصحفي، واكتفى بالحضور بداعي فرض التركيز للاعبيه قبل لقاء إسبانيا.

ويستعد منتخب ألمانيا لخوض لقاء أمام كوستاريكا في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة.

ويحتل المنتخب الألماني المركز الرابع في المجموعة برصيد نقطة واحدة، ويحتاج إلى الفوز، وانتظار نتيجة مباراة إسبانيا مع اليابان بعد غد /الخميس/.