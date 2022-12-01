كاس العالم 2022: نتائج وبرنامج المقابلات

في ما يلي برنامج ونتائج مقابلات كاس العالم لكرة القدم التي تحتضنها قطر من 20 نوفمبر الى 18 ديسمبر 2022 :
الاحد 20 نوفمبر
المجموعة الاولى
قطر – الاكوادور 0-2
الاثنين 21 نوفمبر
المجموعة الثانية
انقلترا – ايران 6-2
المجموعة الاولى
– السنيغال – هولندا 0-2
المجموعة الثانية
الولايات المتحدة الامريكية – بلاد الغال 1-1
الثلاثاء 22 نوفمبر
المجموعة الثالثة
الارجنتين – العربية السعودية 1-2
المجموعة الرابعة
الدنمارك – تونس صفر لصفر
المجموعة الثالثة
المكسيك – بولونيا صفر لصفرا
المجموعة الرابعة
فرنسا – استراليا 4-1
الاربعاء 23 نوفمبر
المجموعة السادسة
– المغرب – كرواتيا صفر -صفر
المجموعة الخامسة
اليابان – المانيا 2-1
المجموعة الخامسة
اسبانيا – كوستاريكا 7- صفر
المجموعة السادسة
– بلجيكا – كندا 1-صفر
الخميس 24 نوفمبر2022
المجموعة السابعة
سويسرا – الكامرون 1-صفر
المجموعة الثامنة
الاوروغواي – كوريا الجنوبية صفر -صفر
المجموعة الثامنة
– البرتغال – غانا 3-2
المجموعة السابعة
– البرازيل – صربيا 2-0
الجمعة 25 نوفمبر
المجموعة الثانية
– بلاد الغال – ايران 0-2
المجموعة الاولى
– قطر – السنيغال 1-3
المجموعة الاولى
– هولندا – الاكوادور 1-1
المجموعة الثانية
– انقلترا – الولايات المتحدة 0-0
السبت 26 نوفمبر –
المجموعة الرابعة
– تونس – استراليا صفر-1
المجموعة الثالثة
– بولونيا – السعودية 2- صفر
المجموعة الرابعة
– فرنسا – الدنمارك 2-1
المجموعة الثالثة
– الارجنتين – المكسيك 2-صفر
الاحد 27 نوفمبر
المجموعة الخامسة
– اليابان – كوستاريكا صفر -1
المجموعة السادسة
– بلجيكا – المغرب صفر- 2
المجموعة السادسة
– كرواتيا – كندا 4-1
المجموعة الخامسة
– اسبانيا – المانيا 1-1
الاثنين 28 نوفمبر
لكاميرون 3-3 – صربيا
كوريا الجنوبية 3-2 غانا –
البرازيل صفر-1 – سويسرا
البرتغال – أوروجواي 2 -صفر
الثلاثاء ( الجولة الثالثة )
الإكوادور – السينغال 1-2
– قطر – هولندا صفر-2
إيران 1-صفر – الولايات المتحدة الأمريكية –
– انقلترا – بلاد الغال 3-صفر
الاربعاء
ر -تونس – فرنسا 1-صفر
-استراليا – الدنمارك 1-صفر
-المكسيك السعودية 2-1
الارجنتين -بولونيا 2-صفر
اليوم الحميس 1 ديسمبر 2022 – ( توقيت تونس)
الساعة 16.00
المغرب / كندا
كرواتيا /بلجيكا
الساعة 20.00
إسبانيا / اليابان
المانيا / كوستاريكا