وكالة تونس افريقيا للانباء تكشف عن اسماء الرياضيين المرشحين للقب الافضل لعام 2022 في الدورة العاشرة للاستفتاء الرياضي السنوي

كشفت وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس عن قائمة الرياضيين التونسيين المرشحين للمنافسة على لقب الأفضل لسنة 2022 في مختلف مسابقات الاستفتاء الرياضي الوطني في دورته العاشرة والذي تنظمه الوكالة سنويا .

وقد تم ترشيح ثلاث(ة) رياضيين (يات) في كل صنف وذلك بعد استفتاء تمهيدي شارك فيه عدد من الاعلاميين والخبراء .

ويشمل الاستفتاء مسابقات وهي /أفضل رياضي وأفضل رياضية وأفضل لاعب كرة قدم وافضل رياضي بارالمبي وافضل رياضية بارلمبية .

ويتوزع الاستفتاء الى مسابقة رسمية يشارك فيها الصحفيون الرياضيون والخبراء والفنيين ومسابقة للجمهور عبر موقع الوكالة على الانترنات tap.info.tn

وفي ما يلي قائمة المرشحين والمرشحات لاستفتاء أفضل الرياضيين والرياضيات وافضل لاعب كرة قدم تونسي لعام 2022.

– مسابقة افضل رياضي تونسي

اصيل النملي (كرة اليد) خليل الجندوبي (تايكواندو) ايمن باشا (رفع الاثقال).

– مسابقة افضل رياضية تونسية

انس جابر ( تنس ) – مروى العامري ( المصارعة) غفران بلخير ( رفع الاثقال)

– مسابقة افضل رياضي بارالمبي تونسي

وليد كتيلة -( العاب القوى) فتحي الزوينخي (ترياتلون) – رؤي الجبابلي ( العاب القوى)

– مسابقة افضل رياضية بارالمبية تونسي

روعة التليلي (العاب القوى) – سمية بوسعيد (العاب القوى) – نورهان حاج سالم

(العاب القوى).

– مسابقة افضل لاعب كرة قدم تونسي

عيسى العيدوني – محمد علي بن رمضان – الياس السخيري

ويذكر ان الاستفتاء يشمل مسابقة رسمية يشارك فيها الصحفيون الرياضيون والخبراء وأخرى مفتوحة للجمهور من خلال موقع الوكالة tap.info.tn.

وسيتم الاعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء يوم 21 ديسمبر الجاري .

ر/ زهو