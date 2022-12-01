قبلي: عملة شركة البستنة ينفذون وقفة احتجاجية على خلفية عدم سداد اجورهم وتسوية وضعيتهم المهنية

نفذ عملة شركة البيئة والغراسات والبستنة، صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية امام مقر الولاية على خلفية عدم صرف اجورهم طيلة الاشهر الثلاثة الماضية، الى جانب عدم تسوية وضعيتهم المهنية وتمتيعهم بالتغطية الاجتماعية

واوضح كاتب عام النقابة الاساسية لاطارات واعوان شركة البستنة الهادي لحمر ل”وات” ان هذا التحرك التصعيدي تم اقراره من قبل الاتحاد الجهوي للشغل خلال الجلسة التي جمعت ممثلي المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي وممثلي النقابة الاساسية للشركة في جلسة يوم الثلاثاء الماضي، وذلك على خلفية “عدم ايفاء الطرف الحكومي بجملة التعهدات الرامية لتجاوز اشكاليات شركة البستنة ومن اهمها ضمان المرافقة المالية للشركة حتى يتسنى لها سداد اجور العملة”.

واضاف لحمر ان التحركات الاحتجاجية التي ستتواصل في شكل اعتصام مفتوح سيطال حضائر انتاج الشركات البترولية وشركات التنقيب على الغاز المنتصبة بمختلف ربوع الولاية، ترمي الى مزيد الضغط على كافة الاطراف المتدخلة في راسمال شركة البستنة من اجل تسوية وضعية العملة بشكل نهائي سواء من الناحية المالية او في جانب التغطية الاجتماعية

واشار الى ان الطرف النقابي قد ابلغ من قبل السلط الجهوية بان الحكومة ساعية الى تسوية وضعية العملة عبر ادماجهم في عدد من المؤسسات العمومية، الا انه لم يتم مدهم بمخرجات موثقة للجلسة الوزارية التي تم خلالها اتخاذ هذا القرار، وعليه فان العملة قد قرروا الشروع في تنظيم سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي لن يتم العدول عنها ما لم يتم التوصل الى حل جذري لكافة اشكاليات شركة البستنة