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قابس: ازالة 96 مخفض سرعة عشوائي وبرمجة تعويض عدد منها بمخفضات تستجيب للمواصفات

2022/12/01 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

قامت الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان بقابس، بازالة 96 مخفضا عشوائيا للسرعة تم تركيزها في السنوات الفارطة بعدد من الطرقات الوطنية والجهوية، وفق معطيات تم تقديمها، بمناسبة اجتماع اللجنة الجهوية للسلامة المرورية، اليوم الخميس.

وتم التاكيد خلال الاجتماع، الذي أشرف عليه والي قابس مصباح كردمين، على ان ادارة التجهيز ستواصل الحملة وتقوم بتعويض عدد من المخفضات التي تمت ازالتها بمخفضات أخرى تستجيب للمواصفات الفنية المعمول بها في هذا المجال، وسيشمل خاصة المخفضات التي توجد أمام المؤسسات التربوية.

كما شدد الحاضرون في الاجتماع على اهمية تلافي النقص المسجل في علامات المرور ببعض بلديات الجهة، بما يساعد على ضمان عوامل السلامة المرورية وعلى تطبيق القانون على المخالفين لقانون الطرقات.

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