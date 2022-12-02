القصرين: المترشح عن دائرة القصرين الشمالية -الزهور محمود القاهري يؤكد العمل على تحقيق رفاهية المواطن

يتضمن البرنامج الإنتخابي المقترح من قبل المترشح للإنتخابات التشريعية المقبلة عن دائرة القصرين الشمالية والزهور ، محمود القاهري ، سن قوانين من شأنها تسهيل الشأن العام من خلال نظام رئاسي جديد وعلى تكريس رفاهية المواطن خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الإجتماعية وفي مجال البنية التحتية والخدماتية .

وبين المترشح ل(وات) أنه في صورة فوزه بمقعد في البرلمان الجديد سيحاول العمل على تطوير الخدمات الصحية بالمستشفى الجهوي عبر تحويله إلى مستشفى جامعي وإحداث مراكز صحية بمناطق ” العريش” و”البراطلية” و”بولعابة” إلى جانب تطوير المجال التربوي ، كما سيعمل على إحداث شركات أهلية في سبيل إحداث مواطن شغل للعاطلين عن العمل خاصة وأن الجهة تزخر بموارد طبيعية متنوعة وأراض دولية، فضلا عن العمل على تفعيل المشاريع العمومية المبرمجة منذ سنوات على غرار المركز الدولي للتربصات الرياضية بالشعانبي ومنطقة التبادل التجاري الحر بتلابت .

وذكر انه إفتتح أمس الخميس حملته الدعائية بتعليق برنامجه الإنتخابي وصورته في الأمكان المخصصة لذلك في معتمديتي القصرين الشمالية والزهور، وأنه إختار آلية التواصل المباشر لتنفيذ حملته الانتخابية باعتبارها الآلية التي ستمكنه من إثراء برنامجه الانتخابي عبر التحاول والتفاعل مع مشاغل المتساكنين.

ومحمود القاهري هو متصرف بالمندوبية العامة للتنمية الجهوية وعضو المكتب التنفيذي للإتحاد المشفي للبرلمانيين العرب وكان سابقا عضوا في مجلس نواب الشعب دورة 2014 -2017 كما كان قائدا للكشافة التونسية بجهة القصرين ، ورقمه 5 في قائمة المتنافسين على مقعد واحد في المجلس النيابي المرتقب عن دائرة القصرين الشمالية- الزهور من جملة 22 مترشحا جميعهم رجال.

ويبلغ عدد المترشحين لخوض غمار المنافسة في الاستحقاق الانتخابي المرتقب بالجهة ، 74 مترشحا ومترشحة موزعين على 6 دوائر انتخابية، ويبلغ عدد الناخبين المُسجلين بالولاية 350 ألفا و 312 ناخبا وبدائرة القصرين الشمالية والزهور 89507 ناخبين .