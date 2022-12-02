الجامعة العامة للتعليم الثانوي تجدد تمسّكها بقرار حجب الأعداد وتكشف أسبابه وتراتيبه

جددت الجامعة العامة للتعليم الثانوي تمسكها ومختلف هياكلها النقابية بتنفيذ قرار حجب أعداد كل اختبارات الثلاثية الأولى عن الإدارة، والذي اتخذته الهيئة الإدارية القطاعية بتاريخ 1 سبتمبر 2022 وفي ما يتعلق بتراتيب الحجب، دعت في بيان لها الجمعة، جميع المدرسين إلى إنجاز جميع الفروض وإصلاحها مستوفى داخل الفصل ومد التلاميذ بتحارير الفروض المنجزة وبالأعداد المسندة إليهم والمعدلات المتحصلين عليها.

كما أكدت حرصها على استقبال كل الأولياء الراغبين في الاطلاع على أعداد التلاميذ أو مزيد الاستفسار وطلب التوضيح حول عملية حجب الأعداد. وطالبت الجامعة في ذات البيان، بالإسراع بفتح تفاوض جدي ومسؤول حول كل الملفات المطروحة بينها وبين كل من وزارتي التربية والشباب والرياضة سواء ما تعلق منها بتحسين واقع المدرسات والمدرسين المادي أو بتطوير ظروف العمل داخل المؤسسات التربوية والتصدي لاستشراء ظاهرة العنف داخلها.

وأشارت إلى ضرورة التحسين الفوري لمقدرة المدرسات والمدرسين الشرائية عبر مجمل النقاط التي تضمنتها لوائح القطاع المهنية وعلى رأسها مضاعفة قيم المنحة الخصوصية المالية ومضاعفة قيمة ملحة مستلزمات العودة المدرسية وتعميمها على المديرين والنظار.

ودعت إلى التسوية الشاملة لملف الأساتذة النواب والقطع مع جميع أشكال هشاشة التشغيل.