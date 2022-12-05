بعد عودتها الى تونس: تطورات جديدة بخصوص ملف الطفلة التي وصلت الى لامبادوزا..#خبر_عاجل

أفادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، بأن شقيقة طفلة الأربع سنوات، التي كانت ضحية عملية هجرة غير نظاميّة إلى إيطاليا، قد أجرت صباح اليوم بإحدى المؤسسات الصحيّة العموميّة بسوسة عمليّة جراجيّة كلّلت بالنجاح وحالتها الصحيّة مستقرّة.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل التعهدّ بالشقيقتين طبقا للإجراءات الفوريّة التي أقرتها للغرض، ضمانا لمصلحتهما الفضلى.

ويجدر التذكير بأن وزيري الطفولة والصحّة كانا على تواصل مستمر منذ 23 أكتوبر 2022 لضمان التعهّد النفسي اللازم لهذه الطفلة قبل إجراء العمليّة الجراحية طبقا لما يقتضيه وضعها الصحّي.

وكانت طفلة الأربع سنوات قد عادت إلى تونس يوم 24 نوفمبر 2022 وتم تسليمها إلى عائلتها يوما بعد إصدار القضاء الايطالي حكما يقضي بتسلميمها إلى المندوب العام لحماية الطفولة.