قبلي: تنظيم يوم اعلامي للتعريف بصندوق التجديد الاجتماعي

خصص اللقاء الاعلامي الذي نظمته، صباح اليوم الثلاثاء، جمعية “الباسقات للتنمية” بقبلي، بالتعاون مع جمعية “شانتي” باحد الفضاءات الترفيهية بقبلي، للتعريف بصندوق التجديد الاجتماعي وفرص بعث الشباب لمشاريع في اطار الاقتصاد التضامني الاجتماعي

واوضح المنسق الجهوي لمشروع “جوناس” فيصل شود ان هذا اللقاء الاعلامي بشباب الجهة يمثل فرصة لتعريفهم بافاق احداث المؤسسات في نطاق الاقتصاد التضامي الاجتماعي و فرص تطوير نشاط المؤسسات المنصبة سابقا في هذا المجال بالجهة، وذلك في اطار مشروع “جوناس” الذي تنفذه منظمة العمل الدولية بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتخطيط بـ7 ولايات بالجمهورية (الكاف وجندوبة و القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقابس وقبلي) ضمن برنامج دعم الشباب التونسي الممول من طرف الاتحاد الاوروبي

واضاف ان التركيز على التعريف بصندوق التجديد الاجتماعي، يرمي الى تحفيز الشباب على احداث مشاريع مشتركة في نطاق الاقتصاد التضامني الاجتماعي مع ابراز شروط الانتفاع من خدمات هذا الصندوق والتي تشمل بالاساس ان يتكون عدد المشتركين في احداث المشروع على الاقل من 3 اشخاص يبلغ سن اثنين منهم على الاقل 35 سنة مع امتلاكهم فكرة مشروع قابل للانجاز في هذا النمط الاقتصادي مع امتلاك المؤسسة المنتصبة سابقا في هذا المجال لتصور حول كيفية تطوير وتنويع نشاطها

وفي ذات السياق، اكد فيصل شود ان برنامج هذا اليوم الاعلامي تضمن تقديم سلسلة من التجارب الناجحة في مجال احداث المؤسسات ضمن منوال الاقتصاد التضامني الاجتماعي مع تقديم هياكل المساندة لبعض المداخلات حول فرص الاستثمار بالجهة

ودعا شباب الجهة الى اغتنام الفرصة التي يتيحها صندوق التجديد الاجتماعي الى حدود 31 ديسمبر الجاري لتقديم ملفاتهم التي تتضمن افكار مشاريعهم في مجال الاقتصاد التضامني الاجتماعي، والتي سيتم في مرحلة لاحقة في شهر جانفي المقبل، اختيار عدد منها لتحضى بالدعم الفني والمالي الذي سيتواصل على مراحل الى حدود موفى سنة 2023 لتمكينها من الانتصاب على ارض الواقع