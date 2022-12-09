“توننداكس” يقفل حصة الجمعة على ارتفاع بنسبة 48ر0 بالمائة



أقفل مؤشر بورصة تونس “توننداكس”، تبادلات حصة الجمعة، على ارتفاع بنسبة 48ر0 بالمائة عند مستوى 08ر8068 نقطة، وسط حجم تبادل جملي بقيمة 6ر4 مليون دينار (م د)، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

واستحوذ سهم شركة صنع المشروبات بتونس على المكانة الأولى في قائمة الارتفاعات للحصة ليرتفع سعره بنسبة 9ر5 بالمائة بقيمة 900ر13 دينار وسط حجم تبادل ناهز 515 ألف دينار.

وارتقى سهم بنك الأمان بنسبة 5ر3 بالمائة (500ر25 د) محسنا آداءه في البورصة منذ بداية السنة بنسبة 4ر11 بالمائة.

وتكبد سهم شركة “سرفيكوم”، في المقابل، أكبر الخسائر وانخفضت قيمته بنحو 6ر4 بالمائة (210ر0 د) وسط حجم تبادل بلغ 20 ألف دينار.

وتراجع سهم الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة والتجارة بنسبة 5ر4 بالمائة (970ر21 د) وسط حجم تبادل ضئيل بقيمة ألف دينار.

واستقطب سهم بنك الوفاق الدولي اهتمام المستثمرين وناهزت تبادلاته 3ر1 م د أي ما يعادل نسبة 28 بالمائة من حجم التبادل الجملي للحصة.