هام: ممثل عن صندوق النقد الدولي يكشف فحوى المشاورات مع اتحاد الشغل..

أكد ممثل صندوق النقد الدولي، مارك جيرار، في اختتام تظاهرة “أيام المؤسسة” بسوسة اليوم، أن النقاش حول البرنامج الإصلاحي الذي تقدمت به تونس سيتواصل على مستوى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي مضيفا بقوله : “نحاول تقديم خبرتنا وأعتقد أن الإصلاحات ستعود بالفائدة على تونس”، وفق ما نقلته “وات”.

واوضح أن الصندوق سعى الى أن يحظى برنامج الإصلاحات التونسية بموافقة جميع الأطراف، لافتا الى المشاورات التي أجراها الصندوق مع الاتحاد العام التونسي للشغل كانت جيدة، على حد تعبيره، لافتا في الان ذاته، إلى أهمية تعزيز العدالة الجبائية وتحسين مناخ الأعمال.

وقد توصل خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات التونسية، يوم 15 أكتوبر 2022، إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول برنامج مدته 48 شهرا في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة بحوالي 1,9 مليار دولار أمريكي لدعم السياسات الاقتصادية في تونس.