خليل الزاوية: “سندخل في نفق قد يكون مظلما..”

قال رئيس حزب التكتل من أجل العمل والحريات خليل الزاوية إن موقف الاتحاد العام التونسي للشغل، الرافض لمشروع قانون المالية لسنة 2023 ولرفع الدعم ولإمضاء اتفاق مع صندوق النقد الدولي، “منتظر” لافتا إلى أنه يتماشى مع سياسته ويتناسب مع الوضع الحالي للبلاد، وفق تقديره

وأوضح رئيس الحزب، في تصريح لراديو ديوان أف أم، أن اتحاد الشغل لا يمكنه الموافقة على تمشي حكومة نجلاء بودن مشيرا إلى أن “الانغلاق السياسي وتواصل الأزمة الاقتصادية قد يولد انفجارا”.

وفيما يتعلّق برفع الدعم، قال الزاوية إن “المواطن باش ياكلها في عظامه وسيرد الفعل عن سياسة الأمر الواقع” مذكرا بأن أحداث الخبز خلفت انفجارا اجتماعيا وأسفرت عن وقوع شهداء.

وتابع قوله “وضع البلاد هش والمواطن لن يقبل به وسندخل في نفق قد يكون مظلما..”