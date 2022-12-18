عاجل: ولايتين جديدتين تمران للدور الثاني للتشريعية..وهذه تفاصيل النتائج..

قبلي وتوز تمران الى الدور الثاني للتشريعية..

فرغت الهيئة الفرعية للانتخابات بقبلي من فرز محاضر التصويت لكافة مكاتب الاقتراع البالغ عددها 175 مكتبا موزعة على الدوائر الانتخابية الثلاث بالولاية. وتظهر النتائج الاولية لعملية التصويت حسب الاحصائيات التي تم تدوينها من قبل اعضاء الهيئة على جداول الفرز المعلقة بمركز الفرز بالقاعة الرياضية المغطاة بالمدخل الشمالي لمدينة قبلي انه سيتم اجراء دور ثان للانتخابات التشريعية بالدوائر الثلاث بالولاية بين المتحصلين على المركز الاول والثاني بكل دائرة.

فقد تحصل المترشح الطاهر بن منصور عن دائرة قبلي سوق الاحد على المركز الاول بـ 2647 صوتا تلاه حكيم حسين بـ 1898 صوتا من اجمالي اصوات المقترعين الذي بلغ 7143 ناخبا وناخبة من بين 80950 مسجلا بهذه الدائرة التي تنافس على مقعدها بالبرلمان 6 مترشحين منهم 4 رجال وامراتان

وبدائرة دوز حصد المترشح بوبكر بن يحيى النصيب الاكبر من عدد المصوتين بـ 1293 صوتا تلاه المترشح عبد الله بن سالم بـ 874 صوتا وذلك من اجمالي 3563 ناخبا قاموا بعملية التصويت من بين33606 مسجلا بهذه الدائرة التي تنافس على مقعدها بالبرلمان 4 مترشحين رجال

اما بدائرة الفواررجيم معتوق فقد تحصل المترشح محمد بن حميد على المرتبة الاولى بـ 1154 صوتا تلاه المترشح الياس بوكوشة بـ 946 صوتا من اجمالي عدد المقترعين الذي بلغ 3159 من بين 14011 ناخبا وناخبة مسجلا بهذه الدائرة التي تنافس على مقعدها بالبرلمان 4 مترشحين رجال

يشار الى ان النسبة الاجمالية للتصويت بولاية قبلي بلغت 10 فاصل 78 بالمائة حيث تقدم 13865 ناخبا وناخبة للادلاء باصواتهم من اجمالي 128567 مسجلا في الانتخابات التشريعية

اما في قبلي فقد انهت الهيئة الفرعية للانتخابات فرز محاضر التصويت لكافة مكاتب الاقتراع البالغ عددها 175 مكتبا موزعة على الدوائر الانتخابية الثلاث بالولاية. وتظهر النتائج الاولية لعملية التصويت حسب الاحصائيات التي تم تدوينها من قبل اعضاء الهيئة على جداول الفرز المعلقة بمركز الفرز بالقاعة الرياضية المغطاة بالمدخل الشمالي لمدينة قبلي انه سيتم اجراء دور ثان للانتخابات التشريعية بالدوائر الثلاث بالولاية بين المتحصلين على المركز الاول والثاني بكل دائرة.

فقد تحصل المترشح الطاهر بن منصور عن دائرة قبلي سوق الاحد على المركز الاول بـ 2647 صوتا تلاه حكيم حسين بـ 1898 صوتا من اجمالي اصوات المقترعين الذي بلغ 7143 ناخبا وناخبة من بين 80950 مسجلا بهذه الدائرة التي تنافس على مقعدها بالبرلمان 6 مترشحين منهم 4 رجال وامراتان

وبدائرة دوز حصد المترشح بوبكر بن يحيى النصيب الاكبر من عدد المصوتين بـ 1293 صوتا تلاه المترشح عبد الله بن سالم بـ 874 صوتا وذلك من اجمالي 3563 ناخبا قاموا بعملية التصويت من بين33606 مسجلا بهذه الدائرة التي تنافس على مقعدها بالبرلمان 4 مترشحين رجال

اما بدائرة الفواررجيم معتوق فقد تحصل المترشح محمد بن حميد على المرتبة الاولى بـ 1154 صوتا تلاه المترشح الياس بوكوشة بـ 946 صوتا من اجمالي عدد المقترعين الذي بلغ 3159 من بين 14011 ناخبا وناخبة مسجلا بهذه الدائرة التي تنافس على مقعدها بالبرلمان 4 مترشحين رجال

يشار الى ان النسبة الاجمالية للتصويت بولاية قبلي بلغت 10 فاصل 78 بالمائة حيث تقدم 13865 ناخبا وناخبة للادلاء باصواتهم من اجمالي 128567 مسجلا في الانتخابات التشريعية