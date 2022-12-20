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بعد ايداع العريض السجن: النهضة تصدر بلاغ هام..

2022/12/20 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, سياسة

اعتبرت حركة النهضة أن قرار إيداع رئيس الحكومة السابق ونائب رئيس الحركة علي العريض على خلفية ما يسمى “قضية التسفير يعد محاولة يائسة ومفضوحة من سلطة الانقلاب ورئيسها قيس سعيد، للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية ” .

وطالبت ، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، بإطلاق سراح العريض، مؤكدة أن قيادات حركة النهضة لا علاقة لهم أصلا بملف التسفير، وأن الزج بهم في هذه القضية وغيرها بملفات خاوية وتهم ملفقة، يراد من خلالها الضغط على السياسيين الرافضين للانقلاب وهرسلتهم.

وكان قاضي التحقيق عدد 12 المكلّف بالبحث في ملف التسفير بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر مساء أمس بطاقة إيداع بالسجن في حق نائب رئيس حركة النهضة علي العريّض، بعد أن مثل في حالة سراح طبقا لموعد مسبق، وفق ما أكدته المحامية ايناس الحراث

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