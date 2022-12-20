عاجل: المنصري يحسمها ويكشف حقيقة ورود خطأ في نتائج الانتخابات..

أكّد المتحدث باسم الهيئة الهليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري حصول سهو عند تقديم نتائج دائرة مجاز الباب – قبلّاط – تستور من ولاية باجة، نافيا وجود خطأ في النتائج.

ويأتي تصريح منصري ردّا على ما ذكرته شبكة مراقبون بشأن وجود خطأ في نتائج هذه الدائرة يتعلّق بصاحب المركز الثاني، بإعلان مرور المترشّح فؤاد الماطوسي إلى الدّور الثاني عوضا عن معزّ الرّياحي.

وأكد التليلي المنصري في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الثلاثاء أنّ نائب رئيس الهيئة أعلن مرور فؤاد الماطوسي إلى الدّور الثاني سهوا وأنّ معزّ الرّياحي هو المعني بالمرور إلى الدور الثاني، مشيرا إلى أن ذلك مثبت في في القرار الرسمي الذي نشر على موقع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.