كأس العالم قطر 2022 .. منتخب الأرجنتين يعود إلى بلاده بعد التتويج بلقب المونديال

عاد منتخب الأرجنتين لكرة القدم، الفائز بكأس العالم قطر 2022، إلى بلاده، صباح اليوم، قادما من الدوحة، حيث استقبل الآلاف من المشجعين المنتخب المتوج بلقب المونديال، للمرة الثالثة في تاريخه.

وحمل قائد المنتخب ليونيل ميسي الكأس عندما نزل من الطائرة، برفقة المدرب ليونيل سكالوني، ومرت بعثة المنتخب الأرجنتيني على سجادة حمراء، فيما عزفت فرقة (الروك لاموسيكا) الموسيقية، موسيقى أغنية (الفتيان)، التي رددها عدد كبير من الجماهير طوال المونديال في قطر.

ومن المقرر أن يجرى احتفال جماهيري في وقت لاحق، اليوم، في نصب أوبيليسكو، حيث جرى العرف للاحتفال بالإنجازات الرياضية.

وأعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، اليوم الثلاثاء، عطلة وطنية، حتى يتسنى للجميع الاحتفال باللقب العالمي.

وتوج منتخب الأرجنتين بكأس العالم قطر 2022 عقب فوزه 4 / 2 بركلات الترجيح على نظيره الفرنسي، عقب تعادلهما 3 / 3 في الوقت الإضافي للمباراة النهائية، التي أقيمت أمس الأول الأحد على ملعب لوسيل.