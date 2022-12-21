تسجيل إصابة بجرثومة الـ”شيغالا” و15 إصابة بالإلتهابات الرئوية عند الأطفال في هذه الولاية..



أفاد المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني الشعباني،اليوم الأربعاء، بأنّ المصالح الصحية بالجهة سجّلت حالة إصابة وحيدة بجرثومة الـ”شيغالا” خلال شهر أكتوبر المنقضي، وقد تم اتخاذ التدابير اللازمة مع المريض لمنع انتشار الجرثومة.

وأوضح شعباني، في تصريح لـ”وات”، أن لجنة اليقظة رفعت من درجة التوقي كما تقوم المصالح الصحية حاليا بمراقبة الأشخاص الذين يحملون أعراض جرثومة “الشيغالا” (إسهال، ارتفاع درجة حرارة الجسم، أوجاع في البطن)، مع القيام بالتحاليل اللازمة بالتنسيق مع مخابر القطاعين الخاص والعام للتثبت من وجود حالات من عدمه.

وبخصوص الالتهاب الرؤي عند الأطفال، بيّن ذات المصدر أنّ 15 طفلا مصابا بالإلتهابات الرئوية يرقدون حاليا بقسم الأطفال بالمستشفى الجهوي بالقصرين، وحالتهم الصحية مستقرة، مؤكدا أن عمليات التقصي والمتابعة متواصلة للحدّ من انتشار المرض.

وذكر الشعباني، في سياق متّصل، أنه العمل جار حاليا للترفيع في طاقة استيعاب قسم الأطفال بالمستشفى الجهوي بالقصرين تحسبا لإرتفاع عدد الإصابات في صفوف الأطفال لتجنّب الفترة الصعبة التي تم المرور بها السنة الفارطة، حيث تم إيواء 120 رضيعا وطفلا، وبلوغ طاقة استيعاب 200 بالمائة ما تتطلب الترفيع في عدد الأسرّة وتعزيز القسم بإطارات شبه طبيه.

وفي ما يتعلق بالمرضى المصابين بالنزلة الموسمية، أكد ذات المصدر أنه تم إيواء عدد قليل من المرضى نظرا لعدم وصول الموجة للجهة، ووجه دعوته إلى كافة المواطنين للالتزام بقواعد حفظ الصحة وتلقي التلاقيح اللازمة المضادة للنزلة الموسمية خاصة لكبار السن و حاملي الأمراض المزمنة توقيا من مخاطر الفيروس.

يشار إلى أن ولاية القصرين لم تسجّل منذ شهر تقريبا أيّة إصابة بفيروس “كورونا”، وتتواصل عمليات التقصي ورفع العينات وإجراء التحاليل السريعة للتثبّت من وجود إصابات من عدمه وللتوقي من إنتشار الفيروس.