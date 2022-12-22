الرابطة المحترفة الثانية: تعيينات الجولة التاسعة

في ما يلي تعيينات مباريات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستقام على دفعتين يومي السبت والأحد:
السبت 24 ديسمبر
المجموعة الأولى:
في ملعب وادي الليل
المستقبل الرياضي بوادي الليل – الأمل الرياضي بالرقبة ( 14:00 س)
في ملعب المحمدية
المستقبل الرياضي بالمحمدية – نادي أولمبيك مدنين ( 14:00 س)
في ملعب بنبلة البلدي
النادي الرياضي البنبلي – النجم الرياضي الرادسي ( 14:00 س)
في ملعب حمدة العواني القيروان
الشبيبة الرياضية القيروانية – النادي الرياضي القربي ( 14:00 س)
في ملعب قابس المعشب
المستقبل الرياضي بقابس – جندوبة الرياضية ( 14:00 س)
في ملعب مصطفى الدوري بميدون
الأمل الرياضي بجربة – المستقبل الرياضي بالمرسى ( 14:00 س)
الأحد 25 ديسمبر
المجموعة الثانية
في ملعب الطيب بن عمار العمران
الشبيبة الرياضية بالعمران – القلعة الرياضية ( 14:00 س)
في ملعب حمام الأنف المعشب
النادي الرياضي بحمام الأنف – مكارم المهدية ( 14:00 س)
في ملعب بن عروس المعشب
نادي سبورتينغ بن عروس – الملعب القابسي ( 14:00 س)
في ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب الرياضي الصفاقسي – نادي سبورتينغ المكنين ( 14:00 س)
في ملعب قفصة المعشب
القوافل الرياضية بقفصة – الهلال الرياضي بمساكن ( 14:00 س)
في المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الرياضي الجرجيسي – الجمعية الرياضية بجربة ( 14:00 س)