الرابطة المحترفة الثانية: تعيينات الجولة التاسعة

في ما يلي تعيينات مباريات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستقام على دفعتين يومي السبت والأحد:

السبت 24 ديسمبر

المجموعة الأولى:

في ملعب وادي الليل

المستقبل الرياضي بوادي الليل – الأمل الرياضي بالرقبة ( 14:00 س)

في ملعب المحمدية

المستقبل الرياضي بالمحمدية – نادي أولمبيك مدنين ( 14:00 س)

في ملعب بنبلة البلدي

النادي الرياضي البنبلي – النجم الرياضي الرادسي ( 14:00 س)

في ملعب حمدة العواني القيروان

الشبيبة الرياضية القيروانية – النادي الرياضي القربي ( 14:00 س)

في ملعب قابس المعشب

المستقبل الرياضي بقابس – جندوبة الرياضية ( 14:00 س)

في ملعب مصطفى الدوري بميدون

الأمل الرياضي بجربة – المستقبل الرياضي بالمرسى ( 14:00 س)

الأحد 25 ديسمبر

المجموعة الثانية

في ملعب الطيب بن عمار العمران

الشبيبة الرياضية بالعمران – القلعة الرياضية ( 14:00 س)

في ملعب حمام الأنف المعشب

النادي الرياضي بحمام الأنف – مكارم المهدية ( 14:00 س)

في ملعب بن عروس المعشب

نادي سبورتينغ بن عروس – الملعب القابسي ( 14:00 س)

في ملعب 2 مارس بصفاقس

الملعب الرياضي الصفاقسي – نادي سبورتينغ المكنين ( 14:00 س)

في ملعب قفصة المعشب

القوافل الرياضية بقفصة – الهلال الرياضي بمساكن ( 14:00 س)

في المركب الرياضي بجرجيس

الترجي الرياضي الجرجيسي – الجمعية الرياضية بجربة ( 14:00 س)