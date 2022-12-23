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هذا ما تقرر في قضية المطار..#خبر_عاجل

2022/12/23 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

قال المحامي، سمير ديلو، إن محكمة الاستئناف العسكرية، قرّرت تأجيل النّظر في القضية المعروفة بـ”قضية المطار” إلى جلسة 20 جانفي 2023.
وأضاف في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك: نظرت محكمة الإستئناف العسكريّة اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022 في القضيّة المعروفة بقضيّة ” المطار ” وقد قرّرت المحكمة تأجيل النّظر فيها لجلسة 20 جانفي 2023 استجابة لطلب المحامين ولتقديم ما يفيد صدور حكم عن القضاء العدلي ( محكمة الإستئناف بتونس ) في نفس الوقائع وفي حقّ نفس المتّهمين بتاريخ 25 ماي 2022 ولانتظار مآل الجلسة التي يحاكم فيها مهدي زقروبة يوم 29 ديسمبر 2022 من أجل نفس الأفعال أمام القضاء العدلي”.
وتعود أطوار ما يعرف بـ”قضية المطار” المتّهم فيها النواب السّابقون، سيف الدين مخلوف ونضال السعودي وعبد اللطيف العلوي وماهر زيد ومحمد العفاس، والمحامي مهدي زقروبة،إلى شهر مارس 2021، حيث “قام عدد من نواب ائتلاف الكرامة، بإحداث الهرج بمطار تونس قرطاج، احتجاجا على منع مواطنة من السفر، باعتبارها مصنّفة ضمن الإجراء الحدودي “اس 17”.

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