بورصة تونس تنهي حصة الثلاثاء على نسق ايجابي

أنهت بورصة الأوراق المالية بتونس، معاملات حصة، الثلاثاء، على وقع إيجابي، ليتطور مؤشرها “توننداكس” بنسبة 2ر0 بالمائة ويدرك مستوى 65ر8085 نقطة، وسط حجم تبادل جملي بقيمة 1ر15 مليون دينار (م د)، وفق معطيات الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وسجلت الحصة ثلاث عمليات تبادل كتل اسهم شمل اثنان منها بنك تونس العربي الدّولي بقيمة بقيمة 1ر5 م د والثالثة البنك التجاري بنحو 5 م د.

واعتلى سهم شركة الإيجار العربية لتونس قائمة الارتفاعات بنسبة 5 بالمائة وسعر 940ر2 دينار (د)، وسط حجم تبادل ضئيل بلغ 82 ألف دينار.

وتحسنت قيمة سهم “سمارت تونيزي” بنحو 7ر4 بالمائة ليقفل بقيمة 200ر23 د وسط حجم تبادل ناهز 115 ألف دينار.

وتراجع، في المقابل، سهم شركة الخطوط التونسية بنسبة 1ر4 بالمائة وسعر 470ر0 د تلاه سهم اسمنت قرطاج الذي انخفض سعره بنسبة 1ر2 بالمائة وقيمة 850ر1 د.

واستحوذ سهم بنك تونس العربي الدّولي على اهتمام المستثمرين ليحشد تبادلات بحجم 5ر6 م د فيما زاد سعره بنسبة 5ر0 بالمائة وسعر 250ر89 د.