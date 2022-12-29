زغوان: المصادقة على 53 عملية استثمار فلاحي بقيمة 3.2 مليون دينار

صادقت اللجنة الجهوية لإسناد الامتيازات الفلاحية بولاية زغوان، أمس الأربعاء، على 53 عملية استثمار في القطاع الفلاحي بقيمة 3.2 مليون دينار منها 25 عملية بقيمة 3 ملايين دينار للمشاريع المصرّح بها لدى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية و28 عملية استثمار بحوالي 200 ألف دينار لدى دائرة التمويل والتشجيعات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.

وذكر المدير الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، سمير مرزوق، في تصريح لـ”وات”، أن الوكالة أسندت خلال هذه الجلسة اعتمادا بقيمة 800 ألف دينار بعنوان المنح من جملة الاستثمارات المصادق عليها والتي ستوجه لاقتناء تجهيزات الريّ الخاصة بالأشجار المثمرة والميكنة الفلاحية للزراعات الكبرى.

من جهتها، أشارت رئيسة دائرة التمويل والتشجيعات، فوزية الرويسي، أن حجم الاستثمار في القطاع الفلاحي تراجع بشكل كبير خلال السنة الجارية بالخصوص نتيجة انحباس الأمطار وارتفاع مستلزمات الإنتاج مما أدى إلى تقلّص نسبة الاستثمارات في هذا القطاع.