Ooredoo تختتم البطولة الكبرى لكأس OoredooEZ

بعد النجاح الباهر الذي حققته البطولة الأولى من كأس OoredooEZ ، حافظت Ooredoo تونس على هذا الموعد الذي سرعان ما أصبح الحدث الذي لا يُفوت في عالم ألعاب الفيديو.

وقد أقيم الحفل النهائي لأكبر بطولة ألعاب على منصة OoredooEZ هذا العام في 23 ديسمبر 2022 في مقر UTICA في تونس العاصمة ، في أجواء استثنائية!

وكانت هذه النسخة الجديدة ، مليئة بالعديد من المفاجآت.

بعد أربعة أيام من التصفيات عبر الإنترنت ، حظي فريقان من المتأهلين للمباراة النهائية بشرف مواجهة بعضهما البعض في مباراة مثيرة، تم التعليق عليها وتحليلها على المباشر لحظة بلحظة، وسط تشجيع من الجمهور الحاضر.

تنافس اللّاعبون الثمانية الذّين تأهّلوا إلى المرحلة النهائية من البطولة، للفوز بمختلف من الجوائز التي قدمتها Ooredoo.

بعد بطولة شرسة ، ضمت منصة التتويج الفائز الأول ” باديس بليّج” الذي حاز على الجائزة الأولى البالغة 6000 دينار ، وفاز ” أحمد عربي” بالجائزة الثانية المتمثّلة في 2000 دينار.

وسط ديكور مذهل ، يجمع بين كرة القدم وعالم الألعاب والعالم الرّقميّ، اجتمع مئات من اللاعبين القادمين من مختلف أنحاء تونس ، حول شغف واحد ومشترك، فكان عليهم ابراز مواهبهم للفوز بلقب البطل.

خُصّصت العديد من الهدايا والمفاجآت للحاضرين في هذا النهائي ، وذلك بعد السحب الذي تم إجراؤه للجمهور مع SAMSUNG شريك OoredooEZ.

كان يوما استثنائي وفرصة رائعة لعيش وإحياء مشاعر كرة القدم من خلال لعبة FIFA 23، في جو موحد تحت شعار المشاركة والشغف بالألعاب.

وتجدر الإشارة إلى أن OoredooEZ هي منصة ألعاب تم إطلاقها في ماي 2022 للسماح لعشاق ومحترفي الألعاب بعيش تجارب فريدة لا تُنسى.

وأفاد السيد منصور راشد الخاطر ، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo تونس في افتتاح البطولة الثانية: ” في Ooredoo، سنواصل دعم نظام الألعاب في تونس وتقديم الخدمة الأكثر ملائمة لتحقيق هذا الحلم. العديد من اللاعبين هواة ولا يمتلكون المعايير لصقل مهاراتهم في مجال الرياضات الإلكترونية. من خلال هذه البطولة، تمكنّا من جمعهم معًا في نفس المساحة لمشاركة شغفهم. نحن نؤمن بشدة بأهمية هذا القطاع في تونس ويسعدنا حقًا دعمهم في رحلتهم. نقدر حقًا روحهم الرياضية ونعلمهم أننا سننظم قريبًا ألعابًا وبطولات جديدة على هذه المنصة.”

هذا اللقاء الذي انتظره الشّغوفون طويلا، يهدف أيضًا إلى تقديم الرياضة الإلكترونية وثقافة ألعاب الفيديو إلى جمهور عامّ من خلال العروض التّقديميّة ومختلف الأنشطة التي انتظمت طوال يوم 23 ديسمبر.

لإعادة عيش هذا اليوم ، زوروا منصة www.ooredooEZ.tn ،أين لا تتوقف الألعاب مطلقًا ، فهناك ألعاب وبطولات جديدة قادمة خلال سنة 2023.