أول تعليق للطبوبي على خطاب رئيس الجمهورية..#خبر_عاجل

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الخميس “نحن لا نعلق على خطابات أو مواقف الناس وكل انسان مسؤول على كلامه …وكل انسان لديه رأي عام يحكم له أو عليه” وذلك في تعليقه على خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد ليلة البارحة الذي تطرق فيه لعدة مسائل بالبلاد من بينها ملف ضحايا فاجعة جرجيس.

ورفض الطبوبي على هامش اشرافه على المجلس الجهوي للمنظمة في باجة، التعليق على خطاب رئيس الجمهورية سعيد، متابعا القول” نحن لسنا مختصين لكي نحلل الخطابات أو نتنبأ بنوايا الأشخاص ..كل انسان حر ويتحمل مسؤولية وتداعيات كلامه”.