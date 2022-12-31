جريمة مروعة تهز مدنين..

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمدنين ليلة أمس الجمعة 30 ديسمبر 2022 بالاحتفاظ بشاب عشريني للاشتباه في تورّطه في قتل شاب يصغره بعامين طعنا بسكين في محيط فضاء ترفيهي بالجهة.

وتفيد المعطيات الأولية للبحث بأن خلافا نشب في حدود الساعة السابعة من مساء أمس الجمعة بين شابين داخل فضاء ترفيهي تم إحداثه مؤخرا على الطريق الرابطة بين مدنين وقابس، ليتواصل الخلاف الى خارج الفضاء حيث تعرض الهالك إلى ثلاث طعنات بسكين أصابت إحداها القلب مباشرة لترديه قتيلا على عين المكان.

وأمكن للوحدات الأمنية إلقاء القبض على المعتدي بعد حوالي ساعة من الواقعة، ليتقرر الاحتفاظ به ومواصلة البحث للكشف عن ملابسات ما أقدم عليه وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.