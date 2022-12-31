هام: بمناسبة رأس السنة..أستاذة في التغذية تقدم توصيات..

دعت الأستاذة في التغذية ليلى علوان، اليوم السبت 31 ديسمبر 2022 بمناسبة الإحتفاء برأس السنة الإدارية عموم المواطنين، إلى أخذ الاحتياطات لسلسلة تبريد المواد الغذائية واللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك عند اقتنائها أو طبخها لتجنب التسمم الغذائي وإعداد المرطبات بالمنزل بدل اقتنائها خاصة خلال فترة ذروة الاستهلاك

وأضافت علوان، أن الحفاظ على سلسلة التبريد يقى من إمكانية التسمّم الغذائي التي تقدر بأقل من 1 %، مشددة على ضرورة حمل اللحوم الحمراء أو البيضاء أو الأسماك أو المواد الغذائية المجمدة عند اقتنائها في حقائب حرارية لتجنب الميكروبات لافتة في هذا الصدد الى أن هذه المواد يجب حفظها في درجة حرارة أقل من 5 درجات.

كما أوصت بحفظ المأكولات التي تم طبخها في الثلاجة عندما لا يتم استهلاكها في الساعتين المواليتين من طبخها وتسخينها على درجة حرارة تصل إلى الغيلان قبل تناولها.

ودعت إلى ضرورة انتباه عموم المواطنين من أماكن اقتناء المرطبات خلال الفترة الحالية التي تعرف بفترة ذروة الاستهلاك حسب تقديرها موصية بإعداد المرطبات في المنزل.

وأكدت ضرورة تناول مأكولات متوازنة والمضغ ببطئ وتجنب اعطاء المشروبات الغازية للأطفال خاصة لاحتوائها على مواد مضافة واعداد عصير منزلي وخاصة عصير البرتقال لافتة الى أنه يمكن اضافة قطرات من الليمون عندما لايتم استهلالكه فور إعداده وحفظه في الثلاجة وذلك حتى يحافظ على قيمته الغذائية.

وشددت على شرب كميات مهمة من المياه وإعداد أطباق تحتوي على خضار وممارسة رياضة المشي في اليوم التالي من الإحتفالات حتى يتم حرق الدهون.