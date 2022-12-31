التشريعية.. هيئة الانتخابات تستأنف قرارات المحكمة الإدارية..

قال الناطق الرسمي بإسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري” إنّ الهيئة ستستأنف الأحكام الثلاثة الصادرة عن المحكمة الإدارية بخصوص نقض قرارات هيئة الانتخابات حول النتائج الأولية للدور الأول من الانتخابات التشريعية في ثلاث دوائر انتخابية “.

وأضاف التليلي المنصري في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم السبت 31 ديسمبر 2022، أن هيئة الانتخابات ستنتظر الأحكام الاستئنافية للمحكمة الإدارية بخصوص الطعون الثلاثة المقبولة، لتطبيق هذه الأحكام، وفق ما ينصّ عليه القانون الانتخابي.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنّه بإمكان الذين قدّموا طعونا في الطور الأول القضائي ولم يتمّ قبولها بخصوص القرارات الأولية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول النتائج الأولية للدور الأول للانتخابات التشريعية، أن يستأنفوا طعونهم.

وقد استكملت الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية، أمس الجمعة، التصريح بالأحكام المتعلّقة بالطعون في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، في دورها الأول، برفض 40 طعنا شكلا وقبول 12 طعنا، شكلا ورفضها في الأصل وقبول 3 طعون شكلا وأصلا، ليفضي ذلك إلى إلغاء قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو إلغائها جزئيا.

وكانت المحكمة الإدارية قد صرّحت أمس الجمعة ببقية الأحكام المتعلقة بنزاع نتائج الانتخابات التشريعية وعددها 35 حكما وقضت بإلغاء قرار هيئة الانتخابات فيما يتعلق بدائرتي سليمان من ولاية نابل والمدينة الجديدة ببن عروس، حسب تصريح عضوة وحدة الإتصال بالمحكمة الإدارية ألفة قيراس لموزاييك.

ويذكر أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت قد أعلنت، الإثنين 19 ديسمبر، عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، بفوز 23 مترشحا منذ الدور الأول، وتنظيم دور ثان في 131 دائرة انتخابية بين المترشحين (2) المحرزين على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى، لعدم حصول أي منهما على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في هذه الدوائر.