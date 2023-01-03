عاجل: آخر مستجدات اضراب وسائل النقل..وهذا ما تقرر..

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2023/01/03 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت وزارة النقل، في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء 3 جانفي 2023، أنّه تمّ الاتّفاق بخصوص تحديد موعد صرف منحة نهاية السنة لفائدة أعوان شركة نقل تونس، وبناء عليه فإنّ حركة الجولان على شبكتي الحافلات والميترو وخط ت – ح – م ستعود الى سالف نشاطها.

ويأتي ذلك بعد تعهّد ممثلي الجامعة العامّة للنقل باستئناف تأمين هذا المرفق العامّ خلال جلسة التفاوض التي ترأسها وزير النقل ربيع المجيدي بداية من الساعة 00.00 من تاريخ اليوم 03 جانفي 2023، وفق نصّ البلاغ.

وكان وزير النقل ربيع المجيدي قد وصف في تصريح للوطنيّة الأولى إضراب أعوان شركة نقل تونس نقل الذي نفّذ اليوم، بـ “التوقّف العشوائي عن العمل دون سابق إعلام ودون تأمين الحدّ الأدنى من سير المرافق العمومية وفق ما يفترض القيام به”، داعيا الطرف النقابي إلى تغليب صوت العقل وإعلاء المصلحة الوطنيّة.

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