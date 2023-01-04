جندوبة: الفرع الجهوي للمحامين يدين إحالة عدد من المحامين على القضاء

أدان الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة خلال اجتماع طارئ عقد اليوم الأربعاء بالمحكمة الابتدائية بالجهة إحالة عدد من المحامين على انظار التحقيق بموجب المرسوم عدد 54 وغيره من النصوص القانونية، مؤكدا رفضه لهذه الاحالات التي وصفها بالعشوائية ومساندته للمحالين من زملائهم على القضاء.

وذكّر الفرع، في بيان صادر عن الاجتماع، بخطورة ما تضمنه المرسوم عدد 54 على الحقوق والحريات في كامل انحاء البلاد، مطالبا بضرورة إلغائه.

من جهة أخرى، ثمّن الفرع المبادرة الوطنية التي تقدمت بها المحاماة التونسية والرامية الى حل الازمة التي تعيشها البلاد على كل المستويات، وفق ما ورد في نص البيان.

وكانت وزيرة العدل ليلى جفال وممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قـد احالا كل من العياشي الهمامي والازهر العكرمي واحمد نجيب الشابي ورضا بالحاج واربعتهم محامون وسبق ان تولوا حقائب وزارية على التحقيق بتهم مختلفة بعضها يتعلق بحرية التعبير وبعضها الاخر يتعلق بالإرهاب.