هام: محافظ البنك المركزي يكشف شروط خروج تونس من المشاكل الاقتصادية..

شدد محافظ البنك المركزي مروان العباسي خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الأربعاء على أنه يمكن لتونس تجاوز عديد الإشكاليات الاقتصادية خلال سنة 2023 اذا انتهجت جملة من الإجراءات أبرزها ادماج الاقتصاد الموازي الذي يمثل حوالي 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما سيخلق لوحده نسبة نمو بحوالي 2 بالمائة.

ودعا العباسي الحكومة الى خلق مناخ ملائم للاستثمار مبينا أن هناك آفاقا واعدة جدا لقطاعات النسيج والصناعات الميكانيكية و الكهربائية في ظل تعافي قطاع السياحة مؤكدا ضرورة الاستثمار في النفط و الهيدروجين الأخضر و الطاقات المتجددة

وبين محافظ البنك المركزي أن تعزيز الاندماج الاقتصادي مع الجزائر و ليبيا عبر تجسيم مشاريع كبرى مشتركة من شأنه المساهمة كذلك في تعافي الاقتصاد الوطني.

وأفاد مروان العباسي أن البنك المركزي أدرج ضمن برنامجه الجديد 30 مشروعا سينفذ خلال السنوات الثلاث المقبلة مذكرا بالبرنامج السابق الذي يتضمن عديد المشاريع من بينها مشروع مجلة الصرف وفق ما نقلته اذاعة الديوان.