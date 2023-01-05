وزارة المرأة: نحو إحداث 30 مجمّعا تنمويّا جديدا وبعث 1500 مشروع نسائيّ في الوسط الريفي

تعتزم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ خلال المخطط التنموي 2023 – 2025 إحداث 30 مجمّعا تنمويّا نسائيّا في المناطق الريفيّة باعتمادات تقدر ب 3 مليون دينار وبمعدّل 10 مجامع تنمويّة جديدة سنويّا تعتمد سلاسل القيمة في القطاع الفلاحي والصناعات التقليدية وتحويل المنتجات ستمكن من بعث 1500 مشروعا نسائيا في الوسط الريفي .

وأوضحت وزارة المرأة في بلاغ لها أنه سيتم سنة 2023 إحداث 10 مجامع نسائيّة تتوزع على 2 بولاية منوبة و 2 بولاية بنزرت و 2 بولاية تطاوين و1 بولاية توزر و 1 بولاية قبلي و 2 بولاية قابس.

وخلال سنة 2024 سيتم احداث 10 مجامع تتوزع على 2 بولاية جندوبة و 2 بولاية باجة و 2 بولاية سوسة و1 بولاية المنستيرو1 بولاية زغوان و 2 بولاية نابل كما ستشهد سنة 2025 إحداث 10 مجامع أخرى ستتوزع على 2 بولاية الكاف و2 بولاية سليانة و 2 بولاية المهدية و 2 بولاية منوبة و1 بولاية أريانة و1 بولاية تطاوين.

ويتنزّل إحداث المجامع التنمويّة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية من أجل دعم التشغيل الذاتي لفائدة النساء والفتيات في الوسط الريفي وتعزيز روح المبادرة لديهن وتطوير مهاراتهن من خلال التكوين ومرافقتهن في بعث مشاريعهن الخاصة عبر المساعدة على الحصول على التمويل ووسائل الإنتاج

ولفت البلاغ الى أن وزارة المرأة تولت إلى موفى سنة 2022 إحداث 22 مجمّعا تنمويّا نسائّيا يضمّ أكثر من 500 منخرطة في القطاع الفلاحي والصناعات التقليدية

وتتمركز هذه المجامع في 8 ولايات حيث تتصدّر ولاية سيدي بوزيد بـ7 مجامع تنمويّة نسائيّة ثمّ ولاية سوسة بـ5 مجامع والقصرين بثلاث مجامع فضلا عن مجمعين اثنين بكلّ من ولايات جندوبة وسليانة وبن عروس ومجمع واحد بولايتي توزر ومنوبة مشيرة إلى أنه من المنتظر الإعداد لافتتاح 5 مجامع تنموية نسائية جديدة منها مجمعين جديدين اضافيين بولاية منوبة