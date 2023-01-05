ارتفاع نسبة التضخم في شهر ديسمبر 2022 الى مستوى 10,1 بالمائة

ارتفعت نسبة التضخم في شهر ديسمبر 2022، لتصل الى مستوى 10,1 بالمائة مقابل 9,8 بالمائة في نوفمبر 2022، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الخميس.

في المقابل سجل التضخم الضمني لشهر ديسمبر 2022 ، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، ارتفاعا ليصبح في حدود 7,7 بالمائة بعد ان كان 7,3 بالمائة، خلال شهر نوفمبر 2022

وفسّر المعهد الوطني ارتفاع نسبة التضخم، بزيادة أسعار المواد الغذائية، باحتساب الانزلاق السنوي، بنسبة 14,6 بالمائة. وأرجع هذه الزيادة في أسعار المواد الغذائية، بالأساس، الى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 38,9 بالمائة وأسعار لحم الضأن بنسبة 26,3 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية، 22,8 بالمائة، ولحم البقر، 19,5 بالمائة، والخضر الطازجة بما يعادل 17,2 بالمائة.

كما شهدت أسعار المواد المصنعة لشهر ديسمبر 2022، منحى تصاعديا بنسبة 10,2 بالمائة، باحتساب الانزلاق السنوي. ويعزى ذلك، حسب المصدر ذاته، خاصة الى تطور أسعار مواد البناء بنسبة 9,4 بالمائة والملابس والاحذية، 9,5 بالمائة، ومواد التنظيف بنسبة 10,1 بالمائة.

وسجلت أسعار الخدمات، بدورها، ارتفاعا بنسبة 6,7 بالمائة، وذلك، أساسا، نتيجة الزيادة في أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 9,9 بالمائة والخدمات الطبية بنسبة 5,6 بالمائة وخدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 11,7 بالمائة.

وشهدت أسعار المواد الحرة تطورا بنسبة 10,9 بالمائة مقابل 7,6 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 17,3 بالمائة مقابل 0,6 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.

يذكر ان البنك المركزي التونسي توقع، امس الأربعاء، أن تبلغ نسبة التضخم خلال سنة 2023 معدل 11 بالمائة لتنزل إلى مستوى 9ر8 بالمائة في 2024 على أن يتراجع منحاها إلى 7 بالمائة في افق 2025، ومن المنتظر أن تبلغ نسبة التضخم لكامل سنة 2022 مستوى 3ر8 بالمائة.

ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك بنسبة 0,7% خلال شهر ديسمبر 2022 مقارنة بنوفمبر 2022

واظهرت معطيات المعهد الوطني للاحصاء، ارتفاعا في مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعا بنسبة 7ر0 بالمائة خلال شهر ديسمبر بعد الارتفاع بنسبة 6ر0 بالمائة في نوفمبر 2022.

ويعزى هذا التطور بالأساس، الى الارتفاع المسجل في أسعار النقل بنسبة 6ر2 بالمائة واللباس والأحذية بنسبة 5ر1 بالمائة وكذلك المواد الغذائية بنسبة 2ر0 بالمائة.

كما شهد مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 2ر0 بالمائة في ديسمبر 2002 مقارنة بالشهر الذي يسبقه، نتيجة للارتفاع المسجل في أسعار الدواجن بنسبة 8ر2 بالمائة والزيوت الغذائية، 8ر2 بالمائة، ولحم الضأن، 5ر1 بالمائة في حين شهدت أسعار الخضر تراجعا بنسبة1ر4 بالمائة.

وزادت، وفق بيانات المعهد، أسعار الملابس والاحذية بنسبة 5ر1 بالمائة بسبب ارتفاع أسعار الملابس الشتوية بنسبة 6ر1 بالمائة وأسعار الأحذية بنسبة 4ر1 بالمائة.

وعرفت اسعار النقل، بدورها ارتفاعا بنسبة 6ر2 بالمائة، وذلك خاصة بسبب زيادة أسعار مجموعة خدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 3ر6 بالمائة نتيجة التعديل الأخير على مستوى تسعيرة النقل.