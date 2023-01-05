بنزرت: أعوان المنطقة البحرية يحبطون محاولة 38 شخصا اجتياز الحدود البحرية في رحلة غير نظامية

تمكنت الفرق الأمنية المشتركة التابعة للمنطقة البحرية ببنزرت اليوم من احباط محاولة 38 شخصا اجتياز الحدود البحرية الوطنية انطلاقا من سواحل مدينة غار الملح في رحلة غير نظامية نحو السواحل الإيطالية وذلك وفق ما افاد به مصدر امني مسؤول من مصالح الحرس البحري مراسل وات بالجهة .

وأوضح المصدر ان الفرق الأمنية التابعة للدوريات البحرية والساحلية للمنطقة البحرية وفرق محطات الرصد للحرس البحري واثر عمل ميداني واستعلاماتي تمكنت من احباط محاولة الأشخاص الـ38 اجتياز الحدود البحرية في رحلة غير نظامية نحو السواحل الإيطالية والقاء القبض عليهم .

وأضاف ان الأبحاث الأولية بينت ان من بين الأشخاص الذين تم القاء القبض عليهم 3 عائلات وشخصين مطلوبين للعدالة علاوة على 9 نساء وطفلين .

وشدد نفس المصدر الأمني على ان اعمال الرقابة الدورية المشتركة متواصلة وبذات اليقظة والحرص على تامين السواحل البحرية الوطنية من كل محاولة اعتداء وتعد على القانون .