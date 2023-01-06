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هام: برقية تنبيه بالإضراب القطاعي برا وبحرا وجوا..وهذا تاريخه..

2023/01/06 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أصدرت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة 06 جانفي 2022، برقية الإضراب الذي تم إقراره ليومي 25 و26 جانفي الجاري.

وشدّد الهيكل النقابي على أنه في صورة عدم فتح سلطة الإشراف لحوار جدي من أجل إنقاذ المؤسسات العمومية وعدم التفاعل مع جملة المطالب الواردة في برقية الإضراب، فإنه سيتم تنفيذ هذا الإضراب يومي 25 و26 جانفي 2023.

وتتمثل أهم مطالب الجامعة بالخصوص في تمتيع أعوان النقل بمنحة متابعة الخدمات والسلامة بالقطاع بالإضافة إلى ضبط النظام الأساسي الخاص بمراقبي النقل البري وتفعيل الاتفاقيات الممضاة بين وزارة النقل ورئاسة الحكومة والنقابة والتي لم يقع تنفيذها منذ أكثر من سنتين.

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