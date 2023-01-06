باجة: حجز 1800 لت من الحليب المدعم



حجزت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بباجة، أمس الخميس، 1800 لتر من الحليب نصف الدسم يتم بيعها بطرق غير قانونية، إلى جانب تسجيل عدد من المخالفات تتعلق بالامتناع عن البيع خاصة بالنسبة للمواد المدعمة، حسب ما أفاد به، اليوم الجمعة، المدير الجهوى للتجارة بباجة يسري الدمرجي.

وأكد الدمرجي، في تصريح لـ”وات”، وجود اضطراب في توزيع الزيت النباتي المدعم نتيجة اختلال التوازن بين العرض والطلب، فيما تتوفر الخضر بكميات وباسعار جيدة مقابل ارتفاع اسعار الغلال.

من جهة أخرى، نفّذ 86 فريقا للمراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بباجة، خلال كامل شهر ديسمبر المنقضي، 1817 زيارة لمسالك التوزيع بالتفصيل و1412 زيارة لمسالك التوزيع بالجملة في الجهة، إلى جانب مراقبة النقل بالطرقات(193 عملية) ومراقبة مراكز الانتاج والمخازن (28 عمليى).

وقد أسفرت حملات المراقبة، خلال ذات الفترة، عن حجز 2248 علبة سجائر، و3500 كغ من الشعير المدعم، وكميات من البطاطا، فضلا عن تحرير 219 مخالفة تتعلق بالترفيع في الاسعار، وعدم توفر الفواتير، وعدم اشهار الاسعار، والامتناع عن البيع، والبيع المشروط، واستعمال المواد المدعمة في غير مجالاتها، والاتجار بالمواد المدعمة، وترويج منتوجات مجهولة المصدر، ونقص جودة وسلامة المنتوجات.