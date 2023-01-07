وزارة الصناعة تمدد صلوحية 3 رخص لاستكشاف المحروقات لفائدة المؤسسة التونسية للانشطة البترولية وشركاء آخرين..

مددت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، صلوحية رخص البحث عن المحروقات “حزوة ” و”الواحة” و “صفاقس البحرية” لفائدة المؤسسة التونسية للانشطة البترولية وشركاء آخرين.

ومنحت الوزارة، وفق بيانات صدرت بالرائد الرسمي عدد 2 لسنة 2023 تمديدا ثانيا في مدة صلوحية رخصة استكشاف المحروقات “حزوة” ابتداء من 24 ديسمبر 2022 إلى غاية 23 ديسمبر 2023 لفائدة كل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية و “هانت أويل كمباني بتونس”.

ويتعين على شركة “هانت أويل كمباني بتونس” خلال مدة صلوحية الرخصة الوفاء بكافة التزاماتها التعاقدية والمقدر تكلفتها الجملية بمبلغ قيمته 5 مليون دولار.

وقررت وزارة الصناعة منح تمديد ثان لمدة 12 شهرا في صلوحية رخصة استكشاف المحروقات “الواحة” بداية من 24 ديسمبر 2022 إلى غاية 23 ديسمبر 2023 لفائدة كل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة “هانت أويل كمباني بتونس”.

ويتعين على شركة “هانت أويل كمباني بتونس” خلال مدة صلوحية الرخصة الوفاء بكافة التزاماتها التعاقدية والمقدر تكلفتها الجملية بمبلغ 5ر2 مليون دولار.

وقامت الوزارة بالتمديد سنتين في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات “صفاقس البحرية” بداية من 9 ديسمبر 2022 إلى غاية 8 ديسمبر 2024

ومنح التمديد الثالث لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بصفتها صاحب الرخصة وكل من شركات “بانورو تونيزيا اكسبلوريشن أ.س” و”أطلس بتروليوم اكسبلوريشن واردوايد المحدودة” و”أوروغاز انترنشيونال انك” بصفتهم مجمع المقاول.

ويتعين على مجمع المقاول خلال مدة صلوحية الرخصة المنصوص عليها الوفاء بكافة التزاماته التعاقدية والمتمثلة في حفر بئر استكشافية وإعادة معالجة 800 كم مربع من المعطيات السيزمية ثلاثية الأبعاد بقيمة دنيا قدرها 8ر3 مليون دولار.