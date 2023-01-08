3 إصابات بـ”شيغيلا” في هذه الولاية..

أفاد كاهية مدير الإدارة الفرعية للصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة عبد الملك برينيس، أنه تم تسجيل 3 حالات إصابة بداء “الشيغيلا” خلال أواخر سنة 2022.

وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، قال برينيس، إنه تم التبليغ عن الحالة الأولى يوم 10 نوفمبر المنقضي، وهي لامرأة تبلغ من العمر 42 سنة، أصيلة معتمدية الكريب، فيما تم التبليغ على الحالة الثانية بتاريخ 24 نوفمبر المنقضي وهي لطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، أصيلة معتمدية بوعرادة، في حين تم التبليغ عن الحالة الثالثة يوم 1 ديسمبر المنقضي لطفل يبلغ من العمر 8 سنوات، وهو أصيل الروحية.

وأكد أن جميع المرضى تعافوا تماما، ولم يتم رصد أية حالات أخرى إلى حدود اليوم، علما وأن حالات الطفلين تم التبليغ عنهما من قبل مستشفى الأطفال بباب سعدون بالعاصمة والحالة الثالثة تم التبليغ عنها من قبل قسم الأمعاء بمستشفى الرابطة بالعاصمة.

وأشار برينيس إلى أن الإدارة الجهوية للصحة بسليانة قامت مؤخرا بتنظيم يوم تكويني لفائدة أعوان الصحة ودعوتهم للقيام بأيام تثقيفية صحية بالمؤسسات التربوية والمحلات المفتوحة للعموم حول” داء الشيغيلا”.

وبكتيريا “الشيغيلا”، جرثومة معوية، أهم العلامات الدالة على الإصابة بها الإسهال الذي عادةً ما يكون دمويا واوجاع البطن والتقيؤ وارتفاع درجات حرارة الجسم، وهي جرثومة سريعة العدوى، وتحدث أغلب حالات العدوى بها لدى الأطفال، وتزداد احتمالية إصابة الأطفال دون سن الخامسة.