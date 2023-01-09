المتحور الجديد “اكس بي بي 1.5” من فيروس كورونا “لا يصنف بالخطير لكنه سريع الانتشار” 

أفاد الاخصائي في علم الفيروسات، عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، محجوب العوني، اليوم الاثنين، أن المتحور الجديد “اكس بي بي 1.5” من فيروس كورونا، الذي ظهر في شهر أكتوبر الماضي وينتشر حاليا بالولايات المتحدة الامريكية ودول أوروبية “لا يصنف بالخطير لكنه سريع الانتشار”.

وقال العوني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن هذا الفرع الثانوي الجديد لمتحور “أوميكرون” من كوفيد 19 يحمل نفس الخاصيات والآثار الجانبية لمتحور “أوميكرون” لكن ما يبعث على القلق هو سرعة الانتشار الكبيرة التي يعرف بها حيث يمكن أن تنتقل العدوى بهذا المتفرع الجديد من شخص مصاب الى 20 شخص مقابل اصابة 5 أشخاص بالعدوى من شخص واحد مصاب بالمتحور “أوميكرون”.

وأوضح أن سرعة انتشار هذا المتفرع الجديد يمكن ان تتسبب في تزايد الوفيات خاصة لدى أصحاب أمراض نقص المناعة وكبار السن والامراض المزمنة التي يمكن ان تؤدي اصابتهم به الى مضاعفات خطيرة وايواء بالمستشفيات.

ولم يستبعد الاخصائي ظهور هذا المتحور الجديد من “أوميكرون” في تونس في الاسابيع القادمة، واصفا الوضع الوبائي في تونس ب”المستقر وتحت السيطرة”.

ودعا عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا عموم المواطنين الى الاقبال على التلقيح خاصة وان التلاقيح تحمي من السلالة القديمة لكوفيد 19 التي ظهرت في الصين في 2019 وأيضا من متفرعي أوميكرون “بي أ4” و”بي أ5″، مشيرا الى أن هذه التلاقيح متوفرة في تونس