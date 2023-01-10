الكاف: تقدم اشغال بناء سد ملاق الجديد وبرمجة منطقة سقوية ب13 الف هك من حوله

تعرف إشغال بناء سد ملاق الجديد، غرب مدينة الكاف، تقدما ملحوظا وسط توقعات تشير إلى نهاية الاشغال خلال شهر جوان 2024، حيث بلغ المشروع مرحلة إنجاز تقدر ب60 بالمائة، وفق ما أوردته دائرة الإعلام بالولاية

وستخصص المنشأة المائية الجديدة لتوليد الطاقة الكهربائية والحماية من الفيضانات التي يمكن أن تهدد السهول الواقعة على ضفاف وادي مجردة وكذلك المدن الواقعة من حوله ومنها بالخصوص جندوبة وبوسالم ومجاز الباب، اضافة إلى دعم السد القديم بملاق 1 والحفاظ على المناطق السقوية بنبر سيدي خيار واحداث مناطق سقوية جديدة على مساحة 13 الف هك بكل من معتمديات ساقية سيدي يوسف والطويرف والكاف الغربية

وتقدر طاقة الخزن لهذا السد الذي تبلغ كلفة إنجازه 178 مليون دينار، بحوالي 190 مليون متر مكعب، كلها متأتية من مياه السيلان، وهو يمثل المنشأة المائية الثالثة في الجهة بعد سد ملاق1 وسد سراط في جنوب الولاية، الذي دخل خلال السنة الماضية حيز الاستغلال بعد أحداث منطقة سقوية من حوله تمسح 4000 هك