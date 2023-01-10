القصرين : الأساتذة النواب يحتجون للمطالبة تسوية وضعياتهم المهنية وانتدابهم عبر دفعات

نفذ عدد من الأساتذة النواب بولاية القصرين، اليوم الثلاثاء ، وقفة إحتجاجية بمقر المندوبية الجهوية للتربية بالولاية إحتجاجا على عدم تسوية وضعياتهم المهنية وانتدابهم عبر دفعات، ورفعوا شعارات تطالب سلطة الإشراف بانتدابهم في أقرب الاجال و”القطع مع سياسة التشغيل الهش” وفق تعبير عدد منهم.

وشدّدت المنسقة الجهوية للأساتذة النواب بالقصرين نجاة بيبياني في تصريح ل(وات) ، على ضرورة وضع ملفهم على طاولة المفاوضات مع الشريك النقابي والاجتماعي على غرار بقية الملفات الاجتماعية والقطاعية في سبيل التوصل إلى حل جذري يمر عبر وضع اتفاقية شاملة وعادلة لجميع الأساتذة النواب على دفعتين ، دفعة 2016 – 2008 ثم دفعة 2016 -2023 مع المرور آليا لكل شعبة منهاة من القائمة الأولى، وطالبت بحقهم في التغطية الصحية والإجتماعية خاصة وأنه يتم شهريا إقتطاع 150 دينارا من رواتبهم تحت عنوان التغطية الصحية والإجتماعية دون تمتعهم بها.

ومن جهته الناطق الرسمي بإسم التنسيقية الجهوية للأساتذة النواب بالقصرين، حسنين بركاوي في تصريح ل(وات) أن هذا التحرك الجهوي هو الثاني منذ العودة المدرسية بعد عطلة الثلاثي الأول للمطالبة بتسوية وضعية جميع الأساتذة النواب من سنة 2008 إلى سنة 2023 على دفعتين، وعبر عن أمله في تفاعل رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة مع ملفهم الذي قال إنه “الملف الوحيد الذي لم تتم حلحلته إلى اليوم” .

وذكر في سياق متصل أن المعلمين النواب، الذين يفوق عددهم ال30 ألف معلم نائب تمت تسوية وضعياتهم في حين أن الأساتذة النواب البالغ عددهم 7 الاف أستاذ نائب لم يتم انتدابهم، وأكد أن الأساتذة النواب بكافة الولايات سينفذون تحركا وطنيا أمام وزارة التربية يوم 17 جانفي الجاري للدفاع عن مطالبهم المشروعة .

يشار الى أن عدد الأساتذة النواب بولاية القصرين يبلغ 450 استاذ نائب لم تتم تسوية وضعياتهم المهنية وانتدابهم.