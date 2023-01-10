قانون المالية لسنة 2023 يقر منحة مالية تسند لأول مرة لأبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من الفئة العمرية من 6 الى 18 سنة

أقر قانون المالية لسنة 2023 إسناد منحة مالية بقيمة 30 دينار شهريا للطفل الواحد من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من الفئة العمرية من 6 الى 18 سنة.

وأفاد رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابراهيم بن ادريس، اليوم الثلاثاء، أن قانون المالية لسنة 2023 أدرج الفئة العمرية من 6 الى 18 سنة لأول مرة للانتفاع بالمنحة المالية المخصصة لأبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، موضحا أن هذه المنحة تشمل جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 سنة من المتمدرسين وغير المتمدرسين.

وأشار المتحدث، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، الى المنحة المسندة سابقا لمن سنهم دون 6 سنوات من منظوري هذه العائلات والتي تبلغ قيمتها 30 دينارا للطفل الواحد.

كما أقر قانون المالية الترفيع في عدد المنح القارة المسندة لفائدة العائلات المعوزة لتشمل 320 ألف عائلة في سنة 2023 مقابل 310 آلاف عائلة خلال سنة 2022، وفق ما أكده بن ادريس.

وذكر ان قيمة هذه المنح القارة المسندة للعائلات المعوزة ارتفعت من 200 دينار للعائلة الواحدة في سنة 2022 الى 220 دينار للعائلة الواحدة في سنة 2023.

وكانت وزيرة المالية، سهام البوغديري، أعلنت في ندوة صحفية يوم الاثنين 26 ديسمبر المنقضي، عن تخصيص 1180 م د من ميزانية الدولة 2023 من أجل النهوض بالفئات محدودة الدخل، مضيفة إنه تقرر اسناد منحة قارة بـ 220 دينار شهريا لفائدة 320 ألف عائلة بميزانية قدرها 867 م د، فضلا عن تخصيص 66 م د للمساعدات المختلفة والظرفية و30 م د للمساعدات العودة المدرسية.

وأضافت أنه تم تخصيص ميزانية قدرها 3,5 م د لتوفير مجانية النقل البري لأبناء العائلات المعوزة، وتمكين 20 الف طفل من العائلات محدودة الدخل من الالتحاق بمؤسسات الطفولة المبكرة (3-5 سنوات)، فضلا عن اسناد منح وقروض جامعية لأكثر من 253 ألف طالب بميزانية اجمالية قدرها 218 م د.