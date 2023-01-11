بورصة تونس تنهي مداولات حصة الإربعاء على منحى إيجابي

أقفلت بورصة تونس مداولات حصة، الإربعاء، على منحى إيجابي ليسجل مؤشرها المرجعي “توننداكس” ارتفاعا طفيفا بنسبة13ر0 بالمائة عند مستوى 31ر8116 نقطة وسط حجم تداول جملي في حدود 9ر3 مليون دينار وفق تحليل الوسيط بالبورصة ، التونسية للأوراق المالية.

وبخصوص أداء الأسهم، تصدر سهم مجموعة تواصل القابضة قائمة الارتفاعات ليتطور بنسبة 8ر4 بالمائة (660ر0د) متبوعا بسهم السكنى الذي ارتفع بنسبة 2ر4 بالمائة (990ر1د).

وفي المقابل، تراجع سهم اسمنت بنزرت بنسبة3ر4 بالمائة (330ر1 د) كما انخفض سهم الصناعات الكيميائية للفليور بنسبة 7ر3 بالمائة (010ر95د)

واستأثر سهم بنك تونس العربي الدولي بأكبر حجم تداول بقيمة 998 ألف دينار، علما وأن السهم ارتفع بنسبة 9ر1 بالمائة (990ر94 د)، محققا تطورا منذ بداية سنة 2023 بنسبة 9ر7 بالمائة.