بورصة تونس تنهي مداولات الخميس على ارتفاع بنسبة 5ر1 بالمائة

– أقفلت بورصة تونس معاملات حصة، الخميس، على منحى إيجابي ليرتفع مؤشرها المرجعي توننداكس بنسبة 5ر1 بالمائة عند مستوى 83ر8237 نقطة وسط حجم تداول جملي في حدود 7ر6 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، التونسية للأوراق المالية

وبخصوص أداء الأسهم، تصدر سهم الاتحاد الدولي للبنوك قائمة الارتفاعات ليتطور السهم بنسبة 9ر4 بالمائة

(700ر25 د ) متبوعا بسهم التجاري بنك الذي ارتفع بنسبة 9ر3 بالمائة( 560ر41 د) علما وأن السهم حقق تطورا منذ بداية سنة 2023 بنسبة 3ر12 بالمائة

وفي المقابل تراجع سهم سمارت تونيزي بنسبة 8ر2 بالمائة (900ر21 د) ، متبوعا بسهم الشركة التونسية للسيارات بنسبة 7ر2 بالمائة (250ر5 د)

واستأثر سهم بنك تونس العربي الدولي بأكبر حجم تداول بقيمة 6ر1 مليون دينار ما يعادل 24 بالمائة من حجم المداولات خلال الحصة علما وأن السهم ارتفع بنسبة 6ر3 بالمائة (400ر98 د