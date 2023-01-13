قبلي: استئناف التحركات الاحتجاجية لعملة شركة البستنة

استأنف اعوان شركة البيئة والغراسات والبستنة بقبلي، خلال هذا الاسبوع، تحركاتهم الاحتجاجية للمطالبة بتسوية الوضعية المالية للشركة وتمكينهم من اجورهم المتخلدة للشهر الرابع على التوالي

واوضح كاتب عام النقابة الاساسية لاطارات واعوان شركة البستنة الهادي لحمر صباح اليوم الجمعة ل”وات” ان هذه التحركات انطلقت عبر تنفيذ وقفة احتجاجية امام مقر الولاية ثم تحولت لنصب عدد من خيام الاعتصام التي ستطال مختلف جهات الولاية وخاصة قبالة حضائر الانتاج والتنقيب على المحروقات والغاز، حيث تم الى حد الان نصب خيمة اولى مطلع الاسبوع الجاري قبالة احدى الشركات البترولية المنتصبة غربي مدينة الفوار وخيمة ثانية على مستوى مفترق استفطيمي من معتمدية قبلي الشمالية على الطريق الوطنية عدد 16 الرابطة بين ولايتي قبلي وقابس، وفق قوله.

واضاف ان هذه التحركات الاحتجاجية ستشهد نسقا تصعيديا متواصلا الى حين الاستجابة للطلبات المشروعة للعملة، على حد تعبيره، واولها سداد اجورهم المتخلدة لدى شركة البستنة والاسراع بايجاد تسوية نهائية لملف هذه الشركة التي تعاني عدة اشكاليات مالية تجعلها تعجز لمرات متكررة عن الايفاء بتعهداتها المالية تجاه عملتها الذين يضطرون لتنفيذ سلسلة من التحركات الاحتجاجية للدفاع عن مطالبهم التي لم تجد الى حد الان تجاوبا فعليا من طرف الحكومة يمكن شركة البستنة من الشروع في تنفيذ برنامجها الوظيفي على النحو الامثل.

كما عبر لحمرعن استغرابه من استمرار الاشكاليات التي تعانيها شركة البستنة بقبلي دونا عن باقي الشركات المماثلة ببعض جهات البلاد، داعيا السلط الجهوية والمركزية الى الجلوس على طاولة الحوار من اجل ايجاد حل جذري لملف الشركة يضع حدا للاشكال المالي المتكرر الذي تعانيه منذ ابرام العقود مع عملتها منذ قرابة 5 سنوات

يشار الى ان سنة 2022 شهدت تنفيذ عدة تحراكات احتجاجية من قبل عملة شركة البيئة والغراسات والبستنة شملت الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات امام مقرات السيادة وقبالة المنشات البترولية، وذلك على خلفية التاخر في سداد اجورهم لاكثر من مرة .