سيدي بوزيد: الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي توافق على تمويل مشروع أسواق الإنتاج بالوسط بنسبة 33.8 بالمائة



أعلنت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، اليوم الأربعاء، موافقتها على تمويل مشروع أسواق الانتاج بالوسط بسيدي بوزيد بنسبة 33.8 بالمائة من كلفة المشروع وذلك خلال لقاء جمع وفد من الهيئة بوالي الجهة عبد الحليم حمدي بمقر الولاية.

وذكر مدير إدارة الدراسات والإنماء صلب الهيئة، شعلان علوان المشايخي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه على إثر سلسلة زيارات أدّاها وفد من الهيئة الى ولاية سيدي بوزيد والى مكان مشروع أسواق الإنتاج بالوسط بمنطقة أم العظام واطّلاعه على مختلف مكوّنات المشروع ومردوديته الاقتصادية، قرّرت الموافقة على المساهمة في رأس مال المشروع بمبلغ قدره 22.3 مليون دينار أي بنسبة 33.8 بالمائة من رأس مال المشروع.

وأكد أن قرار الهيئة بالمساهمة في المشروع يمثّل خطوة هامة من شأنها مزيد المساهمة في دفعه وتحقيقة على ارض الواقع بعد توفر باقي المساهمات وتذليل الصعوبات الموجودة.

يشار إلى أن مشروع أسواق الإنتاج بالوسط يمتد على مساحة قدرها 120 هكتارا بمنطقة أم العظام من معتمدية سيدي بوزيد الغربية بكلفة جملية تقدّر حوالي بـ115 مليون دينار، وتتكون القاعدة التجارية من سوق للإنتاج (عرض وطلب)، ومنصة لوجستية، وسوق للماشية، ومركب لحوم حمراء، ومنطقة صناعات غذائية.