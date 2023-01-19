زغوان: دعم مركز الصحة الأساسية بصواف بتجهيزات طبية ووسائل نقل في منتصف السنة الحالية

أعلن علي المرابط وزير الصحة لدى أدائه زيارة غير معلنة، اليوم الخميس، إلى مركز الصحة الأساسية بصواف من ولاية زغوان، عن دعم هذا المرفق خلال منتصف السنة الجارية بتجهيزات طبية مختلفة ووسائل نقل وذلك في إطار برنامج “الصحة عزيزة”.

وأوضح المرابط ان مركز الصحة الأساسية بصواف سيتدعم بتجهيزات طبية مختلفة وسيارتين لنقل الأطباء، وذلك لتحسين الخدمات المسداة لفائدة المرضى وتقليص معاناتهم الناتجة عن قلة أو انعدام وسائل العمل بالمؤسسة الصحية.

وقد اطلع الوزير بالمناسبة مرفوقا بوالي الجهة محمد العش، على سير العمل بمختلف أقسام مركز الصحة الأساسية بصواف، واستمع إلى أراء ومشاغل الإطارات الطبية وشبه الطبية، حول حاجيات المرفق الصحي التي تمحورت بالخصوص حول فقدان بعض التجهيزات والآلات الطبية على غرار كرسي طب الأسنان وآلة مفراس وسيارة إسعاف إلى جانب نقص الأدوية.

كما دعا العاملون بهذه المؤسسة الصحية، إلى الحد من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي والماء الصالح للشرب وصيانة بناية المركز الصحي، وقد تعهد الوزير بالعمل على معالجة كافة الإشكاليات بالتنسيق مع السلطة الجهوية.