اغلبها من النسوة: الإطاحة بشبكة تهريب مخدرات وحجز 11 كبسولة من الهيروين..

افادت الادارة العامة للامن الوطني اليوم الخميس، انه وعلى إثر توفّر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية مفادها اندماج نسوة في ترويج المخدّرات واعتزامهن جلب شحنة من مخدّر الهيروين من إحدى الدول الأوروبية والعبور بها عبر الحدود البرية، تيين وأن إحداهن قامت بالتنسيق مع إمرأتين لتسلم الشحنة من قبل أحد الأنفار بالدولة الأجنبية وإخفائها بمناطق حساسة والدخول بها إلى بلد مجاور على أن تتسلمها لاحقا ومن ثم التنقل بها إلى العاصمة.

وبنصب كمين محكم للمظنون فيهن تم القبض عليهن على متن سيارتي أجرة بمحطة الإستخلاص بمرناق، وبتفتيشهن عُثر على 11 كبسولة من مخدّر الهيروين مخفية بإحكام بباب السيارة.

وباستشارة ممثل النيابة العمومية، أذن بالإحتفاظ بهن والأبحاث متواصلة للكشف عن بقية أفراد الشبكة.