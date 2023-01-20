صادم: سقوط فتاة من شقة بالطابق الخامس لعمارة في ظروف مسترابة..وهذه التفاصيل..

أقدمت فتاة شابة على الإلقاء بنفسها من شقة تقع في الطابق الخامس من إحدى الإقامات الخاصة بحيّ الواحات في منطقة العوينة بالعاصمة، وفق ما أفاد به شهود عيان.

وأكّد عدد من متساكني الإقامة وفق ما نقلته موزاييك حدوث جدال في حدود الساعة الحادية عشر داخل الشقة المذكورة، وحاولوا فض الخلاف بعد اتصالهم بحارس الإقامة وممثلة نقابة المتساكنين ورغم المحاولات المتعددة لم يستجب من في الداخل للنداءات.

وأفادت إحدى الجارات أنّها اشتمت رائحة حريق داخل الشقة المعنية ما دفعها للاتصال بالحماية المدنية التي حضرت على جناح السرعة مرفوقة بالوحدات الأمنية.

وبوصولهم إلى الشقة لم يستجب أحد لنداءات الشرطة والحماية المدنية لفتح الباب وهو ما أجبرهم على خلعه.

وأثناء دخول الوحدات للشقة، عثروا على فتاة شابة ملقاة على الأرض في البهو الخلفي للإقامة ، تتألم طالبة المساعدة لتدفئتها من البرد ومن الاوجاع على مستوى ظهرها ورجليها مع تأكيدها انها كانت صحبة صديقتها داخل الشقة وانها سقطت بمفردها من شرفة المطبخ.

وتم نقل الفتاة المصابة إلى إحدى المستشفيات لتلقي الاسعافات بينما تم إيقاف شاب داخل الشقة المعنية من قبل الامنيين وحجز مشروبات كحولية في انتظار ما ستؤول اليه الأبحاث.

وأكد نفس شهود العيان ان الشقة تؤجر عادة بالليلة واشتكى المتساكنون في عديد المرات من الضوضاء والفوضى لكن مالك الشقة لم يستجب لمطالبهم.