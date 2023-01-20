كميات الأمطار خلال الــ 24 ساعة الأخيرة

سجل المعهد الوطني للرصد الجوي نزول الغيث النافع في عدد من المناطق خلال الـــ 24 ساعة الأخيرة كما شهدت مناطق بالشمال الغربي تساقط الثلوج

وفيما يلي الكميات المسجلة بحساب المليمتر

/ولاية بنزرت

منزل بورقيبة 16 غزالة 18 العزيب 12 أوتيك 13 سونين 13 ماطر 19 تينجة 13 رأس الجبل 20 العالية 11 غار الملح 11 جومين 24 سجنان 32 بنزرت المحطة 17 بنزرت المدينة 16

/ولاية باجة

تيبار 5 سد كساب 16 سد سيدي سالم 4 مجاز الباب 4 تستور 4 عمدون 14 نفزة 27 تبرسق 8 قبلاط 4 باجة المحطة 9 باجة الجنوبية 4

/ولاية جندوبة

جندوبة 2 طبرقة 25

/ولاية تو

تونس قرطاج 3 سيدي بوسعيد

/ولاية زغو

بئر مشارقة 2 سد وادي الكبير 1 جرادو 1 زغوان 1 الفحص 1 مقرن 1 سد بئر مشارقة

/ولاية سو

النفيضة 1 القلعة الكبرى 1 المرناقية

/ولاية منو

المرناقية 6 طبربة 8 شواط 3 الجديدة 13 البطان 5 برج العامري 6 منوبة

/ولاية بن عر

بومهل 1 فوشانة 1 مقرين 5 مرناق 2 رادس 5 الخليدية 5 بن عروس 2 حمام الأنف 5 المحمدية 2 مروج 2 بئر الباي

/ولاية أريا

رواد 2 سيدي ثابت 5 شرفش 3 أريانة 3 قلعة الأندلس 11 المنيهلة

/ولاية نا

الهوارية 3 قليبية

وتساقطت الثلوج بكل من مدينة عين دراهم (16صم) و مرتفعات غار الدماء والفرنانة وبلطة بوعو

ونفزة المدينة (6صم) وبمنطقة جبل سيدي أحمد (8صم)

كما تساقطت الثلوج بمدينة تيبار وبمنطقة القراعة (2صم) ومعتمدية عمدون : الغرفة والشابية والجوزة ومغراوة (من 2 صم إلى 5صم)

وسجل هبوب رياح قوية بلغت سرعتها بحساب الكلم/س: 108 في بنزرت، 79 في كل من مقرن و طبرقة و النفيضة وتالة و 72 في القصرين، و65 في كل من برج العامري و قليبية و نابل و بوسالم و المنستير و المهدية و تطاوين، و58 في كل من تونس قرطاج و سليانة و مدنين و جربة و رمادة و البرم

وشهدت كل من توزر و تطاوين ورمادة ومطماطة دواوير رمليةة…ان.1بل7نة5وس6بة6سة 1ان1نس